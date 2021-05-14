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Катастрофа МАУ: Канада зробила одну з найбільш рішучих заяв з моменту падіння літака

Київ • УНН

 • 26619 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Канада засудила "безсоромну" поведінку Тегерана після збиття в 2020 році літака Міжнародних авіаліній України, в результаті чого загинуло 176 осіб, і пообіцяла продовжувати наполягати на отриманні відповідей щодо того, що відбулося насправді. Про це заявив міністр закордонних справ Марк Гарно, передає УНН з посиланням на Reuters.

Катастрофа МАУ: Канада зробила одну з найбільш рішучих заяв з моменту падіння літака

Відзначається, що коментарі глави зовнішньополітичного відомства були одними з найбільш рішучих, які робила Оттава з приводу катастрофи.

Цитата:

"Поведінка іранського уряду була відверто безсовісною в останні 15 місяців, і ми збираємося продовжувати переслідувати його, щоб забезпечити притягнення до відповідальності", - сказав Гарно комітету законодавців, що вивчає обставини авіакатастрофи

Деталі

Гарно поскаржився, що Ірану, з яким у Канади немає дипломатичних відносин, потрібні були місяці тиску, щоб передати бортові самописці для незалежного аналізу, і сказав, що Тегеран досі не пояснив, чому повітряний простір не було закрито в той час.

Контекст

Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака на околицях Тегерана в січні 2020 року "помилку оператора системи ППО".

Україна назвала цей звіт "збіркою маніпуляцій".

Катастрофа літака МАУ

Рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана вранці 8 січня 2020 року. В результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців.

Іранські війська 11 січня повідомили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме - за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв'язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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