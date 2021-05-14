Катастрофа МАУ: Канада сделала одно из самых решительных заявлений с момента падения самолета

КИЕВ. 14 мая. УНН. Канада осудила "бесстыдное" поведение Тегерана после сбивания в 2020 году самолета Международных авиалиний Украины, в результате чего погибли 176 человек, и пообещала продолжать настаивать на получении ответов о том, что произошло на самом деле. Об этом заявил министр иностранных дел Марк Гарно, передает УНН со ссылкой на Reuters.