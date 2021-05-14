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Катастрофа МАУ: Канада сделала одно из самых решительных заявлений с момента падения самолета

Киев • УНН

 • 26619 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Канада осудила "бесстыдное" поведение Тегерана после сбивания в 2020 году самолета Международных авиалиний Украины, в результате чего погибли 176 человек, и пообещала продолжать настаивать на получении ответов о том, что произошло на самом деле. Об этом заявил министр иностранных дел Марк Гарно, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Катастрофа МАУ: Канада сделала одно из самых решительных заявлений с момента падения самолета

Отмечается, что комментарии главы внешнеполитического ведомства были одними из самых решительных, которые делала Оттава по поводу катастрофы.

Цитата:

"Поведение иранского правительства было откровенно бессовестным в последние 15 месяцев, и мы собираемся продолжать преследовать его, чтобы обеспечить привлечение к ответственности", - сказал Гарно комитету законодателей, изучающего обстоятельства авиакатастрофы

Детали

Гарно пожаловался, что Ирану, с которым у Канады нет дипломатических отношений, нужны были месяцы давления, чтобы передать бортовые самописцы для независимого анализа, и сказал, что Тегеран до сих пор не объяснил, почему воздушное пространство не было закрыто в то время.

Контекст

Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета на окрестностях Тегерана в январе 2020 года "ошибку оператора системы ПВО".

Украина назвала этот отчет "сборником манипуляций".

Катастрофа самолета МАУ

Рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января 2020 года. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев.

Иранские войска 11 января сообщили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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