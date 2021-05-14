Катастрофа МАУ: Канада сделала одно из самых решительных заявлений с момента падения самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Канада осудила "бесстыдное" поведение Тегерана после сбивания в 2020 году самолета Международных авиалиний Украины, в результате чего погибли 176 человек, и пообещала продолжать настаивать на получении ответов о том, что произошло на самом деле. Об этом заявил министр иностранных дел Марк Гарно, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что комментарии главы внешнеполитического ведомства были одними из самых решительных, которые делала Оттава по поводу катастрофы.
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"Поведение иранского правительства было откровенно бессовестным в последние 15 месяцев, и мы собираемся продолжать преследовать его, чтобы обеспечить привлечение к ответственности", - сказал Гарно комитету законодателей, изучающего обстоятельства авиакатастрофы
Детали
Гарно пожаловался, что Ирану, с которым у Канады нет дипломатических отношений, нужны были месяцы давления, чтобы передать бортовые самописцы для независимого анализа, и сказал, что Тегеран до сих пор не объяснил, почему воздушное пространство не было закрыто в то время.
Контекст
Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета на окрестностях Тегерана в январе 2020 года "ошибку оператора системы ПВО".
Украина назвала этот отчет "сборником манипуляций".
Катастрофа самолета МАУ
Рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января 2020 года. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев.
Иранские войска 11 января сообщили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.