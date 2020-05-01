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Кабмін вніс у Раду зміни до закону про Бюджет-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У Верховній Раді Україні зареєстрували законопроект № 3419, поданий Кабміном, про зміни до ЗУ “Про Державний бюджет на 2020 рік”. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.

Кабмін вніс у Раду зміни до закону про Бюджет-2020

Так, уряд подав до ВР законопроект про внесення зміни до статті 6 ЗУ “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, який надасть можливість запровадження фінансових механізмів для забезпечення рівних можливостей доступу до кредитних ресурсів малим суб’єктам господарювання. Планується здійснити це шляхом часткового гарантування державою зобов’язань перед кредитором за пулом (портфелем) кредитів.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, за надання державних гарантій на портфельній основі кредитори, у забезпечення зобов’язань перед якими надаються такі гарантії, мають вносити плату до Державного бюджету України у розмірі, визначеному урядом.

Нагадаємо, уряд схвалив виділення коштів із Фонду боротьби з COVID-19 для надання допомоги на дітей ФОП першої та другої групи. А також підтримав проект закону, який пропонує запровадити механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії.

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