Кабмін підтримав проект закону про протидію відмиванню доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Кабінет Міністрів сьогодні підтримав проект Закону України щодо запобігання та протидію легалізації доходів. Про це передає УНН із посиланням на сайт Кабміну.
“Уряд сьогодні підтримав проект Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення“, спрямованого на комплексне удосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу”, — йдеться в повідомленні.
Цей законопроект адаптує українське законодавство з питань запобігання і протидії відмиванню доходів до норм четвертої Директиви ЄС 2015/849 та Регламенту ЄС 2015/847, стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).
“Прийняття законопроекту дозволить виконати одну з ключових умов для надання Європейським Союзом другого транша макрофінансової допомоги розміром 500 млн євро в жовтні 2019 р.”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 вересня Кулеба обговорив з віцепрезидентом ЄК макрофінансову допомогу Україні.