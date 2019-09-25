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Кабмин поддержал проект закона о противодействии отмыванию доходов

Киев • УНН

 • 9112 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Кабинет министров сегодня поддержал проект Закона Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт Кабмина.

Кабмин поддержал проект закона о противодействии отмыванию доходов

"Правительство сегодня поддержало проект Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", направленного на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

Этот законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы ЕС 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

"Принятие законопроекта позволит выполнить одно из ключевых условий для предоставления Европейским Союзом второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в октябре 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября Кулеба обсудил с вице-президентом ЕК макрофинансовой помощи Украине.

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