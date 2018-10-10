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Кабмін дозволив встановлювати лічильники тепла в старих будинках

Кабмін дозволив встановлювати лічильники тепла в старих будинках

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні схвалив постанову “Про затвердження Порядку визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів ― розподілювачів теплової енергії”. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посилання на повідомлення прес-служби віце-прем’єра.

За словами Зубка, раніше індивідуальний (поквартирний) облік був доступний лише для мешканців будинків з горизонтальною системою опалення, а мешканці старих будинків, де відсутня технічна можливість встановити індивідуальний лічильник, сплачували за обсяг тепла, яке споживала вся будівля, і за комерційним будинковим вузлом сума ділилась пропорційно площі на всіх, і всі платили однаково.

“Відтепер власники квартир, які встановлять квартирні лічильники (при горизонтальній розводці інженерних мереж у будинку) або прилади-розподілювачі на опалювальні прилади (при вертикальній розводці) зможуть регулювати температуру в своїх помешканнях, заощаджувати тепло і платити виключно за власним лічильником, а не за перевитрати недбалого сусіда. Доплата складе лише за обігрів загальних місць користування та допоміжних приміщень відповідно до площі їхньої квартири. Це загальноєвропейська практика”, — пояснив він.

Віце-прем’єр також зазначив, що для системи обліку за допомогою приладів-розподілювачів необхідно, щоб їх встановили не менше як 50% мешканцями багатоквартирного будинку.

Він додав, що оплата встановлення такої системи здійснюється коштом споживачів — власників квартири.

Як повідомляв УНН, Мінрегіон працює над створенням публічної бази даних про оснащеність будинків лічильниками.

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