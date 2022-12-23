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ISW: путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні

ISW: путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні

Київ • УНН

 • 342417 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Аналітики інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російський диктатор володимир путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні, передає УНН.

Цитата

"путін подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні. путін зробив кілька заяв про те, що росія прагне якнайшвидше закінчити війну, одночасно зазначивши, що рф не буде нарощувати темпи "спеціальної військової операції", оскільки це призведе до "невиправданих втрат". Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль кремля, спрямованих на те, щоб виправдати військові зусилля путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше жертвує собою заради досягнення нереалістичних цілей кремля", - пише ISW.

"путін і представники міністерства оборони рф неодноразово виступали із заявами і пропонували розпливчасті виправдання військових невдач в останні дні, ймовірно, намагаючись применшити наслідки тривалої війни", – йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія не встигне суттєво збільшити чисельність армії поки триває війна в Україні - ISW

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