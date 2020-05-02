Ірландія продовжила обмеження на вихід з дому до 18 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Ірландія продовжила карантинні обмеження на вихід з дому в зв'язку з коронавірусом до 18 травня, заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар, передає УНН з посиланням на DW.
Очікується, що після цього обмежувальні заходи почнуть поступово послаблювати - кожен раз з проміжками в три тижні.
Якщо все піде за планом, то останні заборони знімуть 10 серпня.
Нагадаємо, з кінця березня в Ірландії заборонено виходити з дому, крім як для походу в магазин, на роботу або для занять спортом.