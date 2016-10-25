І.Геращенко: від початку збройного конфлікту на Донбасі загинуло 68 дітей і 152 - отримали поранення (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 68 дітей, ще 152 дитини отримали поранення. Про це повідомила під час виступу в Раді Безпеки ООН перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
“З початку збройного конфлікту загинуло 68 дітей і 152 дитини отримали поранення”, — повідомила І.Геращенко.
Нагадаємо, як повідомила І.Геращенко, протягом двох останніх років на Донбасі загинуло 495 українських жінок.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що за час АТО загинули понад 2,5 тис. українських військовослужбовців.