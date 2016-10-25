И.Геращенко от начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли 68 детей и 152 - получили ранения (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 68 детей, еще 152 ребенка получили ранения. Об этом сообщила во время выступления в Совете Безопасности ООН первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"С начала вооруженного конфликта погибло 68 детей и 152 ребенка получили ранения", - сообщила И. Геращенко.
Напомним, как сообщила И.Геращенко, в течение двух последних лет на Донбассе погибли 495 украинских женщин.