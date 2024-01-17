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Генератори, медобладнання, гумдопомога: в Одеській ОВА подякували міжнародній організації з міграції за регулярну підтримку

Київ • УНН

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Подальша співпраця та реалізація проєктів запланована на 2024 рік з особливим акцентом на цифровий розвиток та реабілітацію.

Одеська ОВА подякувала Міжнародній організації з міграції (МОМ) в Україні за партнерську підтримку та гуманітарну допомогу, передає УНН.

Дуже вдячні партнерам за підтримку. Відповідна допомога включала в себе у 2023 році непродовольчі товари та предмети гігієни, заходи у сфері водопостачання, багатоцільову грошову допомогу, медичну допомогу та заходи у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, сприяння колективним центрам, у тому числі, робота з дітьми включаючи ВПО та організацію простору для них, захист та інші види допомоги. Зокрема: - генератори потужністю 24 кВт для закладів соціальної інфраструктури (будинків-інтернатів), що опікуються в тому числі внутрішньо переміщеними особами; - бойлери для закладів соціальної інфраструктури та охорони здоров'я; - Було проведено капітальний ремонт відділення № 12 Одеської обласної психіатричної лікарні № 2 

- розповіли в ОВА.

У військовій адміністрації уточнили, що станом на сьогодні відділення вищезгаданої лікарні частково відремонтоване. За запитом директора закладу надано 20 функціональних ліжок з протипролежневими матрацами та постіллю, 4 прилади моніторингу стану пацієнтів, 4 кислородні концентратори, 2 помпи для ентерального харчування та медичний відсмоктувач. Також лікарні було передано обігрівачі для води, кухонні набори, стільці, ковдри та інші необхідні для побуту пацієнтів товари. Крім того, сьогодні, 17 січня, під час зустрічі з регіональним менеджерм МОМ в Україні Афсаром Ханом заступник голови ОДА Сергій Кропива подякував за допомогу, яку організація надавала області у минулому році. І наголосив на важливості подальшої співпраці.

У ході зустрічі сторони обговорили можливості підтримки та реалізації проєктів у 2024 році, зокрема, у сфері діджитал. Також обговорили залучення партнерської допомоги у розвиток реабілітаційного напрямку. Одещина - один з найбільш відвідуваних регіонів іноземними делегаціями. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону. У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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