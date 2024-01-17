Генераторы, медоборудование, гумпомощь: в Одесской ОГА поблагодарили международную организацию по миграции за регулярную поддержку

Одесская ОВА поблагодарила Международную организацию по миграции (МОМ) в Украине за партнерскую поддержку и гуманитарную помощь, передает УНН.

Очень благодарны партнерам за поддержку. Соответствующая помощь включала в себя в 2023 году непродовольственные товары и предметы гигиены, мероприятия в сфере водоснабжения, многоцелевую денежную помощь, медицинскую помощь и мероприятия в сфере психического здоровья и психосоциальной поддержки, содействие коллективным центрам, в том числе, работа с детьми включая ВПЛ и организацию пространства для них, защита и другие виды помощи. В частности: - генераторы мощностью 24 кВт для учреждений социальной инфраструктуры (домов-интернатов), занимающихся в том числе внутренне перемещенными лицами; - бойлеры для учреждений социальной инфраструктуры и здравоохранения; - Был проведен капитальный ремонт отделения № 12 Одесской областной психиатрической больницы № 2 - рассказали в ОВА.

В военной администрации уточнили, что на сегодня отделение вышеупомянутой больницы частично отремонтировано. По запросу директора заведения предоставлено 20 функциональных кроватей с противопролежневыми матрасами и постелью, 4 прибора мониторинга состояния пациентов, 4 кислородных концентратора, 2 помпы для энтерального питания и медицинский отсос. Также больнице были переданы обогреватели для воды, кухонные наборы, стулья, одеяла и другие необходимые для быта пациентов товары. Кроме того, сегодня, 17 января, во время встречи с региональным менеджером МОМ в Украине Афсаром Ханом заместитель председателя ОГА Сергей Кропива поблагодарил за помощь, которую организация оказывала области в прошлом году. И подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили возможности поддержки и реализации проектов в 2024 году, в частности, в сфере диджитал. Также обсудили привлечение партнерской помощи в развитие реабилитационного направления. Одесская область - один из самых посещаемых регионов иностранными делегациями. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время. В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона. В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.