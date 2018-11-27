Google підкаже, який ресторан підлягає перевірці контролерів

Алгоритм отримав назву Finder. У його розробці також взяли участь фахівці у галузі суспільної охорони здоров'я.

Повідомляється, що Finder ідентифікує пошукові запити користувачів, що вказують на харчове отруєння (наприклад, "що робити при діареї" і т.д.), а потім переглядає ресторани, відвідування яких відзначали люди, які робили ці запити.

"Для кожного ресторану алгоритм аналізує загальну кількість людей, які відзначали тут свої візити, а потім шукали інформацію про харчове отруєння у пошуковій системі. Потім Finder пропонує відділу охорони здоров'я проінспектувати такий ресторан", - йдеться у повідомленні.

Фахівці стверджують, що підхід Finder більш надійний, ніж індивідуальні скарги клієнтів закладів, оскільки він об'єднує інформацію від великої кількості людей, що відвідали ресторан.

Алгоритм уже проходить тестування користувачами у Чикаго і Лас-Вегасі.

Відзначимо, що, за даними контролерів, цього року різко зросла кількість отруєнь у місцях громадського харчування.

Паралельно, у багатьох регіонах України сьогодні спостерігається критична ситуація з харчуванням дітей у навчальних закладах. Батьки скаржаться на брак м'яса у раціоні і часті отруєння.

Ще одна проблема проявляється у тому, що недобросовісні постачальники продуктів харчування у садки і школи вдаються до блокування тендерів, шляхом подання відповідних скарг в АМКУ.

Відзначимо, що за словами депутата Сергія Тригубенка, тендерні вимоги до постачальників продуктів дітям повинні бути посилені. Для цього політик уже звернувся до уряду і вимагає внести низку змін у нормативно-правові документи, якими регламентовані закупівлі.