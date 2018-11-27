Google подскажет, какой ресторан подлежит проверке контролеров
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Эксперты Google разработали алгоритм, определяющий рестораны, посещение которых может обернуться отравлением. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
Алгоритм получил название Finder. В его разработке также приняли участие специалисты в области общественного здравоохранения.
Сообщается, что Finder идентифицирует поисковые запросы пользователей, указывающие на пищевое отравление (например, "что делать при диареи" и т.д.), а затем просматривает рестораны, посещение которых отмечали люди, выполнявшие эти запросы.
"Для каждого ресторана алгоритм анализирует общее количество людей, которые отмечали здесь свое посещение, а затем искали информацию о пищевом отравлении в поисковой системе. Затем Finder предлагает отделу здравоохранения проинспектировать такой ресторан", - говорится в сообщении.
Специалисты утверждают, что подход Finder более надежный, чем индивидуальные жалобы клиентов заведений, поскольку он объединяет информацию от большого количества людей, посетивших ресторан.
Алгоритм уже проходит тестирование пользователями в Чикаго и Лас-Вегасе.
Отметим, что, по данным контролеров, в этому году резко возросло количество отравлений в местах общественного питания.
Паралельно, во многих регионах Украины сегодня наблюдается критическая ситуация с питанием детей в учебных заведениях. Родители жалуются на нехватку мяса в рационе и частые отравления.
Еще одна проблема проявляется в том, что недобросовестные поставщики продуктов питания в садики и школы прибегают к блокированию тендеров, путем подачи соответствующих жалоб в АМКУ.
Отметим, что по словам депутата Сергея Тригубенко, тендерные требования к поставщикам продуктов детям должны быть усилены. Для этого политик уже обратился к правительству и требует внести ряд изменений в нормативно-правовые документы, которыми регламентированы закупки.