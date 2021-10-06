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Генпрокурор Молдови затриманий за підозрою в корупції

Генпрокурор Молдови затриманий за підозрою в корупції

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло був затриманий на 72 години ввечері у вівторок, 5 жовтня, в зв'язку з підозрами в корупції. У його будинку був проведений обшук, а самого його тимчасово відсторонили від роботи, повідомляє Deschide.MD, передає УНН.

Деталі

Крім іншого, Стояногло підозрюють у зловживанні службовим становищем, перевищенні повноважень і дачі неправдивих свідчень. Сам він пов’язав своє затримання зі “зведенням з ним рахунків” президента Молдови Майї Санду.

Депутат: поправка Стояногло в закон дозволили відмити 70 млрд доларів

За даними ЗМІ, скаргу на генпрокурора подав депутат від партії Дії і солідарності Ліліан Карп. Парламентарій заявив, що в 2012 році Стояногло, будучи депутатом і головою комісії з національної безпеки, вніс до закону “Про боротьбу з відмиванням грошей” формулювання, яка дозволила відмити через молдавську банківську систему 70 млрд доларів США.

Своєю чергою, експрезидент Молдови Ігор Додон заявив, що причиною затримання Стояногло стали висунуті їм звинувачення на адресу західних дипломатів, що стосуються їх можливого втручання у внутрішні справи Молдови. “Влада, які бояться цих викриттів, пішли на незаконні заходи для його (Стояногло. — Ред.) звільнення”, — заявив Додон.

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Олександру Стояногло був призначений на посаду генерального прокурора Молдови в 2019 році, під час перебування Додона на посаді президента країни.

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