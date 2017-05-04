Футболісти "Реала" та "Ювентуса" потрапили до символічної збірної півфіналів ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У команду тижня за підсумками стартових матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА потрапили тільки футболісти "Реала" і "Ювентуса", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Склад збірної виглядає наступним чином:
Воротар: Буффон ("Ювентус");
Захисники: Алекс Сандро ("Ювентус"), Бардзальї ("Ювентус"), Рамос ("Реал"), Алвес ("Ювентус"), Марсело/Варан ("Реал");
Півзахисники: Пьяніч ("Ювентус"), Каземіро("Реал");
Нападники: Бензема ("Реал"), Ігуаїн ("Ювентус"), Роналду ("Реал").
Нагадаємо, що за підсумками перших баталії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" розгромив "Атлетіко" 3:0, а "Ювентус" в гостях завдав поразки "Монако" 0:2.