Футболисты "Реала" и "Ювентуса" попали в символическую сборную полуфиналов ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В команду недели по итогам стартовых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА попали только футболисты "Реала" и "Ювентуса", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Состав сборной выглядит следующим образом:
Вратарь: Буффон ("Ювентус")
Защитники: Алекс Сандро ("Ювентус"), Бардзальи ("Ювентус"), Рамос ("Реал"), Диего Алвес ("Ювентус"), Марсело / Варан ("Реал");
Полузащитники: Пьянич ("Ювентус"), Каземиро ("Реал");
Нападающие: Бензема ("Реал"), Игуаин ("Ювентус"), Роналду ("Реал").
Напомним, что по итогам первых баталии 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" разгромил "Атлетико" 3:0 , а "Ювентус" в гостях нанес поражение "Монако" 0:2.