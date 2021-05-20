Футбол: найдорожчий гравець покинув стан клубу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент донецького ФК "Олімпік" Владислав Гельзін в коментарі "FootBoom", повідомив про завершення співпраці із одним з лідерів колективу – Максимом Тейшейрою, повідомляє УНН.
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Президент команди заявив, що вони не вели переговори стосовно продовження угоди з гравцем.
"Максим Тейшейра покинув нашу команду. Ми не вели з ним переговори про продовження контракту. Вважаємо, що йому потрібно дати свободу, а на його позиції нам потрібен гравець іншого плану. Не знаю, куди він зібрався йти. Напевно, у нього є пропозиції. Що стосується інших футболістів, які можуть піти з "Олімпіка" ... Днями будемо зустрічатися з тренерським штабом і тоді це питання проясниться остаточно", - повідомив Гельзін.
Примітно, що Тейшейра виступав за "Олімпік" з літа 2018 року. У минулому сезоні француз португальського походження провів у складі колективу 22 матчі, в яких забив три голи при трьох результативних пасів.
Доповнення
Трансферна вартість француза складає 500 тис. євро – був найдорожчим у складі "Олімпіку".