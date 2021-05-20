Футбол: самый дорогой игрок покинул расположение клуба УПЛ

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Президент команды заявил, что они не вели переговоры о продлении соглашения с игроком.

“Максим Тейшейра покинул нашу команду. Мы не вели с ним переговоры о продлении контракта. Считаем, что ему нужно дать свободу, а на его позиции нам нужен игрок другого плана. Не знаю, куда он собрался уходить. Наверное, у него есть предложения. Что касается других футболистов, которые могут уйти из „Олимпика“ ... На днях будем встречаться с тренерским штабом и тогда этот вопрос прояснится окончательно”, — сообщил Гельзин.

Примечательно, что Тейшейра выступал за “Олимпик” с лета 2018 года. В прошлом сезоне француз португальского происхождения провел в составе коллектива 22 матча, в которых забил три гола при трех результативных пасов.

Дополнение

Трансферная стоимость француза составляет 500 тыс. Евро — был самым дорогим в составе “Олимпика”.