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Філію держпідприємства викрили на незаконному видобутку торфу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Правоохоронці викрили на незаконному промисловому видобутку торфу філію житомирського підприємства, що входить до структури одного з державних концернів. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Філію держпідприємства викрили на незаконному видобутку торфу

Правоохоронці з’ясували, що філія-завод держпідприємства впродовж 2014-2016 років видобувала корисні копалини у промислових масштабах за відсутності у державного підприємства спецдозволів на користування надрами. Незаконний видобуток торфу та грунтосуміші здійснювався на території родовищ “Озерянське” і “Гвоздь” у Овруцькому, Олевському та Лугинському районах Житомирщини.

Співробітники спецслужби задокументували, що копалини посадовці реалізовували без жодного відображення у фінансово-бухгалтерській звітності комерційним структурам з різних регіонів України.

Ініційована СБ України перевірка фінансово-господарської діяльності підтвердила, що за час нелегального видобутку на рахунки заводу надійшло майже три мільйони гривень. Правоохоронці з’ясували, що 1,8 мільйона гривень з цієї суми посадовці зняли готівкою та використали нібито на господарські потреби філії. Проте, чиновники не змогли надати документи, які б підтвердили чи обґрунтували законне використання коштів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНН, СБУ викрила підприємця у незаконному видобуванні корисних копалин.

Українські Національні Новини

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