Филиал госпредприятия уличили в незаконной добыче торфа

Правоохранители выяснили, что филиал-завод госпредприятия в течение 2014-2016 годов добывал полезные ископаемые в промышленных масштабах при отсутствии у государственного предприятия спецразрешений на пользование недрами. Добыча торфа и почвосмеси осуществлялась на территории месторождений "Озерянское" и "Гвоздь" в Овручском, Олевском и Лугинском районах Житомирской области.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что ископаемые чиновники реализовывали без всякого отражение в финансово-бухгалтерской отчетности коммерческих структур из разных регионов Украины.

Инициированная СБ Украины проверка финансово-хозяйственной деятельности подтвердила, что за время нелегальной добычи на счета завода поступило почти три миллиона гривен. Правоохранители выяснили, что 1,8 миллиона гривен из этой суммы чиновники сняли наличными и использовали якобы на хозяйственные нужды филиала. Однако, чиновники не смогли предоставить документы, которые бы подтвердили или обосновали законное использование средств.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила предпринимателя в незаконном добыче полезных ископаемых.