Енергетична ситуація: 93 тис. точок обліку знеструмлено, але понад 16 тис. споживачам відновлено електропостачання
Київ • УНН
Понад 90 000 точок обліку залишаються знеструмленими по всій Україні через бойові дії або технічні несправності, в той час як енергетики відновили електропостачання понад 16 000 споживачів за минулу добу.
Згідно з інформацією Міненерго, в областях України через бойові дії чи технічні порушення знеструмлено усього понад 90 тис точок обліку. При цьому за минулу добу енергетики відновили електропостачання для понад 16 тисяч споживачів, передає УНН.
Деталі
У Міністерстві енергетики України оновили данні щодо енергетичної ситуації в регіонах:
Зазначається, що фахівці енергетичних служб за добу відновили електропостачання для понад 16 тисяч споживачів. Але залишаються без електроенергії десятки тисяч точок обліку у різних областях країни.
Дніпропетровська обасть
Через пошкодження розподільного підземного газопроводу без постачання газу залишилось майже 120 абонентів у Покровському районі.
Донецька область
Енергетики заживили 2 населених пункти, водночас через бойові дії знеструмлено 5,6 тисячі споживачів. Всього в області без електропостачання залишається 78 населених пунктів – 42,8 тисячі точок обліку.
Відновлено газопостачання 250 родинам, відключеними залишаються 325 домогосподарств.
Запорізька область
Внаслідок бойових дій без електропостачання залишаються понад 3,7 тисячі точок обліку у 50 населених пунктах.
Одеська область
Через технічні порушення знеструмлено понад 500 споживачів у 4 населених пунктах.
Сумська область
Через бойові дії в області без електропостачання залишаються близько 2 тисяч точок обліку у 55 населених пунктах.
Від постачання газу відключено 50 домогосподарств.
Тернопільська область
Через пошкодження розподільного газопроводу припинено газопостачання 380 житловим будинкам і 8 комунально-побутовим об’єктам у Тернопільському районі. Протягом доби витоки газу ліквідовано. Газопостачання споживачам відновлено.
Харківська область
В області залишаються без світла 15,4 тисячі точок обліку у 63 населених пунктах.
Херсонська область
Енергетики заживили 67 споживачів в обласному центрі, без світла в Херсоні залишаються близько 3 тисяч споживачів, в області знеструмлено 45 населених пунктів – 25,8 тисячі точок обліку.
Чернігівська область
Внаслідок бойових дій без електропостачання 2,8 тисячі точок обліку у 32 населених пунктах.
Нагадаємо
російський безпілотник атакував підстанцію 330 кВ "Укренерго" в Запорізькій області. Також були тимчасові відключення електроенергії в Одеській, Харківській, Кіровоградській, Львівській та Дніпропетровській областях.