Энергетическая ситуация: 93 тыс точек учета обесточены, более 16 тысяч потребителям восстановлено электроснабжение

Согласно информации Минэнерго, в областях Украины из-за боевых действий или технических нарушений обесточены всего более 90 тыс точек учета. При этом за минувшие сутки энергетики восстановили электроснабжение для более 16 тысяч потребителей, передает УНН.

Детали

В Министерстве энергетики Украины обновили данные по энергетической ситуации в регионах:

Отмечается, что специалисты энергетических служб за сутки восстановили электроснабжение для более 16 тысяч потребителей. Но остаются без электроэнергии десятки тысяч точек учета в разных областях страны.

Днепропетровская область

Из-за повреждения распределительного подземного газопровода без поставок газа осталось почти 120 абонентов в Покровском районе.

Донецкая область

Энергетики запитали 2 населенных пункта, в то же время из-за боевых действий обесточены 5,6 тысячи потребителей. Всего в области без электроснабжения остается 78 населенных пунктов - 42,8 тысячи точек учета.

Восстановлено газоснабжение 250 семьям, отключенными остаются 325 домохозяйств.

Запорожская область

В результате боевых действий без электроснабжения остаются более 3,7 тысячи точек учета в 50 населенных пунктах.

Одесская область

Из-за технических нарушений обесточены более 500 потребителей в 4 населенных пунктах.

Сумская область

Из-за боевых действий в области без электроснабжения остаются около 2 тысяч точек учета в 55 населенных пунктах.

От поставок газа отключено 50 домохозяйств.

Тернопольская область

Из-за повреждения распределительного газопровода прекращено газоснабжение 380 жилым домам и 8 коммунально-бытовым объектам в Тернопольском районе. В течение суток утечки газа ликвидированы. Газоснабжение потребителей восстановлено.

Харьковская область

В области остаются без света 15,4 тысячи точек учета в 63 населенных пунктах.

Херсонская область

Энергетики запитали 67 потребителей в областном центре, без света в Херсоне остаются около 3 тысяч потребителей, в области обесточены 45 населенных пунктов - 25,8 тысячи точек учета.

Черниговская область

В результате боевых действий без электроснабжения 2,8 тысячи точек учета в 32 населенных пунктах.

Напомним

российский беспилотник атаковал подстанцию 330 кВ "Укрэнерго" в Запорожской области. Также были временные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Кировоградской, Львовской и Днепропетровской областях.