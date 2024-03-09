Энергетическая ситуация: 93 тыс точек учета обесточены, более 16 тысяч потребителям восстановлено электроснабжение
Киев • УНН
Более 90 000 точек учета остаются обесточенными по всей Украине из-за боевых действий или технических неисправностей, в то время как энергетики восстановили электроснабжение более 16 000 потребителей за минувшие сутки.
Согласно информации Минэнерго, в областях Украины из-за боевых действий или технических нарушений обесточены всего более 90 тыс точек учета. При этом за минувшие сутки энергетики восстановили электроснабжение для более 16 тысяч потребителей, передает УНН.
Детали
В Министерстве энергетики Украины обновили данные по энергетической ситуации в регионах:
Отмечается, что специалисты энергетических служб за сутки восстановили электроснабжение для более 16 тысяч потребителей. Но остаются без электроэнергии десятки тысяч точек учета в разных областях страны.
Днепропетровская область
Из-за повреждения распределительного подземного газопровода без поставок газа осталось почти 120 абонентов в Покровском районе.
Донецкая область
Энергетики запитали 2 населенных пункта, в то же время из-за боевых действий обесточены 5,6 тысячи потребителей. Всего в области без электроснабжения остается 78 населенных пунктов - 42,8 тысячи точек учета.
Восстановлено газоснабжение 250 семьям, отключенными остаются 325 домохозяйств.
Запорожская область
В результате боевых действий без электроснабжения остаются более 3,7 тысячи точек учета в 50 населенных пунктах.
Одесская область
Из-за технических нарушений обесточены более 500 потребителей в 4 населенных пунктах.
Сумская область
Из-за боевых действий в области без электроснабжения остаются около 2 тысяч точек учета в 55 населенных пунктах.
От поставок газа отключено 50 домохозяйств.
Тернопольская область
Из-за повреждения распределительного газопровода прекращено газоснабжение 380 жилым домам и 8 коммунально-бытовым объектам в Тернопольском районе. В течение суток утечки газа ликвидированы. Газоснабжение потребителей восстановлено.
Харьковская область
В области остаются без света 15,4 тысячи точек учета в 63 населенных пунктах.
Херсонская область
Энергетики запитали 67 потребителей в областном центре, без света в Херсоне остаются около 3 тысяч потребителей, в области обесточены 45 населенных пунктов - 25,8 тысячи точек учета.
Черниговская область
В результате боевых действий без электроснабжения 2,8 тысячи точек учета в 32 населенных пунктах.
Напомним
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