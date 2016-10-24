Експерт: децентралізація має змінити систему управління в державі

“Децентралізація перш за все покликана змінити систему управління в державі. Від управління через людей на управління економічними процесами. Минулого року ми створили офіс реформ і розпочали процес допомагати громадам знаходити партнерів, для того, щоб стати спроможними виконувати ті всі повноваження, які передбачені законом для місцевого самоврядування. Тому що на сьогоднішній день село не спроможне, тому функції їхні повноваження всі виконує районна держадміністрація, яка призначена з Києва. Це абсолютний нонсенс. Тому що місцеве самоврядування, це коли я беру відповідальність на себе. Якщо я беру відповідальність, то я відповідаю за стан в громаді повністю. Нажаль ні інтелектуального ні фінансового ресурсу село не має, тому процес об’єднання з містечками, з містами підсилює і село і місто”, — вважає експерт.

За словами М.Пітцика наразі ситуація з побудовою місцевого самоврядування просунулася.

“Ми провели бюджетну і податкову децентралізацію. Тепер органи самоврядування можуть формувати свої бюджети незалежно від державного. І власні ресурси, ті які можна вкладати в міську інфраструктуру збільшились в три рази”, — сказав представник Асоціації міст України.

Як повідомляв УНН, за оцінками експерта з місцевого самоврядування та державного управління Руслана Плюща, майже всі прибутки громад, які вони отримали завдяки перерозподілу податків та фінансовій децентралізації, будуть спрямовані на забезпечення тих функцій, які місцевій владі передасть центральна влада. За словами експерта, коштів на розвиток майже не залишиться.

“Усі бюджетні субвенції, дотації, додаткове фінансування і перерозподіл залишків природно будуть використані в покритті витрат, але ймовірно не закриють всі потенційні „дірки“ місцевих бюджетів. У підсумку всі надприбутки, про які говорить Мінрегіон і місцева влада, підуть не на розвиток, а на елементарне життєзабезпечення”, — вважає Р.Плющ.

На думку експерта, найприкрішим є те, що всі успіхи реформи децентралізації нівелюються чиновниками на верхах.

“Життєво необхідний продуманий перерозподіл функцій, а не просто скидання фінансового баласту з держбюджету до місцевих. Ситуація ускладнюється непідготовленістю і безініцітівністю представників місцевої влади — продовжують чекати вказівки зверху, продовжують чекати фінансових вливань. Необхідно міняти мислення, працювати, вчити. Гроші повинні використовуватися ефективно”, — наголосив Р.Плющ.