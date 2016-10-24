Эксперт: децентрализация должна изменить систему управления в государстве

"Децентрализация прежде всего призвана изменить систему управления в государстве. От управления через людей на управление экономическими процессами. В прошлом году мы создали офис реформ и начали процесс помогать общинам находить партнеров, для того, чтобы стать способными выполнять те все полномочия, которые предусмотрены законом для местного самоуправления. Потому что на сегодняшний день село не в состоянии, поэтому функции их полномочия все выполняет районная госадминистрация, которая предназначена из Киева. Это абсолютный нонсенс. Потому что местное самоуправление, это когда я беру ответственность на себя. Если я беру ответственность, то я отвечаю за состояние в обществе полностью. К сожалению ни интеллектуального ни финансового ресурса село не имеет, поэтому процесс объединения с городами, с городами усиливает и село и город", - считает эксперт.

По словам М.Питцыка пока ситуация с построением местного самоуправления продвинулось.

"Мы провели бюджетную и налоговую децентрализацию. Теперь органы самоуправления могут формировать свои бюджеты независимо от государственного. И собственные ресурсы, те которые можно вкладывать в городскую инфраструктуру увеличились в три раза", - сказал представитель Ассоциации городов Украины.

Как сообщал УНН, по оценкам эксперта по местному самоуправлению и государственного управления Руслана Плюща, почти все доходы общин, которые они получили благодаря перераспределению налогов и финансовой децентрализации, будут направлены на обеспечение тех функций, которые местной власти передаст центральная власть. По словам эксперта, средств на развитие почти не останется.

"Все бюджетные субвенции, дотации, дополнительное финансирование и перераспределение остатков естественно будут использованы в покрытии расходов, но вероятно не закроют все потенциальные "дыры" местных бюджетов. В итоге все сверхприбыли, о которых говорит Минрегион и местная власть, пойдут не на развитие, а на элементарное жизнеобеспечение", - считает Р.Плющ.

По мнению эксперта, досадным является то, что все успехи реформы децентрализации нивелируются чиновниками на верхах.

"Жизненно необходимо продуманное перераспределение функций, а не просто сброс финансового балласта из госбюджета в местные. Ситуация осложняется неподготовленностью и безиницитивнистю представителей местной власти - продолжают ждать указания сверху, продолжают ждать финансовых вливаний. Необходимо менять мышление, работать, учить. Деньги должны использоваться эффективно", - подчеркнул Р.Плющ.