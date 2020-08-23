Ексгравець "Динамо" Алієв виступить за збірну України з міні-футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Колишній півзахисник "Динамо" і збірної України з футболу Олександр Алієв потрапив до збірної України з міні-футболу, інформує УНН з посиланням на сторінку Федерації міні-футболу України в Facebook.
У ці дні відбудеться Кубок Незалежності з міні-футболу 6 на 6 за участі збірної України, яка зіграє у турнірі двома складами — А і Б, Молдови та Швейцарії. Матчі прийматиме новий стадіон для міні-футболу — “SkyArena”.
Експівзахисник збірної України з футболу зіграє проти Швейцарії в складі А “жовто-блакитних”.
Нагадаємо, що Алієв на днях отримав тренерський диплом УЄФА категорії А.