Ексгравець "Динамо" Алієв виступить за збірну України з міні-футболу

У ці дні відбудеться Кубок Незалежності з міні-футболу 6 на 6 за участі збірної України, яка зіграє у турнірі двома складами — А і Б, Молдови та Швейцарії. Матчі прийматиме новий стадіон для міні-футболу — “SkyArena”.

Експівзахисник збірної України з футболу зіграє проти Швейцарії в складі А “жовто-блакитних”.

Нагадаємо, що Алієв на днях отримав тренерський диплом УЄФА категорії А.