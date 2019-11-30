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Екоактивісти заблокували вугільні кар’єри на сході Німеччини

Екоактивісти заблокували вугільні кар’єри на сході Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Активісти з екологічного руху прорвалися на декілька кар’єрів з видобутку бурого вугілля й заблокували їхню інфраструктуру, вимагаючи негайно припинити використання вугілля. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Так, близько тисячі екоактивістів проникли на територію котловану Вельцов-Зюд у федеральній землі Бранденбург і кар'єра Єншвальде. Інші протестувальники перекрили шляхи транспортування вугілля, зокрема залізницю. Також вони блокували роботу електростанції Єншвальде, що працює на бурому вугіллі.

Аналогічну акцію влаштували в кар’єрі "Об'єднаний Шленгайн" біля Лейпцига, за даними поліції, блокують роботу установи близько 1,2 тисячі людей. У всіх кар’єрах задля безпеки зупинили роботу.

Організатори акції заявили, що їхній протест одноденний, тому якщо поліція не заважатиме, вони покинуть територію кар’єрів.

Зазначимо, що в Німеччині ухвалили закон про відмову від використання бурого і кам'яного вугілля в енергетиці до кінця 2038 року. Водночас екоактивісти вимагають зробити це негайно.

Нагадаємо, у Німеччині стались сутички на вугільному кар'єрі Гарцвайлер.

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