Двоє підлітків у Києві пограбували 14-річного хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У київському переході двоє неповнолітніх пограбували 14-річного хлопця. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ НП у місті Київ.
"У переході двоє зловмисників напали на підлітка та відібрали смартфон, який потім здали у ломбард. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Так, до поліції звернувся 14-річний броварчанин, який повідомив про те, що біля станції метро "Лісова" двоє невідомих його пограбували. Зазначається, що правоохоронці проаналізували записи з камери відеоспостереження та невдовзі затримали двох хлопців, 2003 та 2006 років народження.
"Потерпілий йшов у підземному переході, де на нього ззаду напали двоє невідомих: один тримав, а другий забрав мобільний телефон. Ми встановили адресу ломбарду, куди здали смартфон, та вилучили його", - повідомив начальник відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Роман Осипчук.
За цим фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантам підозри. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Донецькій області п'ять молодиків катували та вбили чоловіка заради 5 тисяч гривень.