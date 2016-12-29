Двоє дітей загинуло внаслідок отруєння чадним газом на Херсонщині

Так, 28 грудня до чергової частини Новокаховського відділу поліції надійшло повідомлення, що до районної лікарні госпіталізовані 44-річна місцева мешканка та її 6-річна донька. Також медики у цьому будинку виявили тіла хлопчиків 13-ти та 11-ти років.

На місці події поліцейські опитали 44-річного батька родини — власника будинку. Чоловік розповів, що ввечері 27 грудня він загасив піч, а щоб у будинку було тепліше, закрив димохід на засувку. Вночі стало зле його дружині. Викликали швидку і жінку забрали до лікарні з попереднім діагнозом “отруєння невідомою речовиною”.

Наступного ранку на здоров’я поскаржилась і 6-річна донька. Коли на виклик знову приїхали лікарі, виявилося, що не подають ознак життя двоє синів подружжя.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ. Досудове розслідування триває.