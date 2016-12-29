Двое детей погибли в результате отравления угарным газом в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Херсонской области правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели детей в результате отравления угарным газом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Херсонской области.
Так, 28 декабря в дежурную часть Новокаховского отдела полиции поступило сообщение, что в районную больницу госпитализированы 44-летняя местная жительница и ее 6-летняя дочь. Также медики в этом доме обнаружили тела мальчиков 13-ти и 11-ти лет.
На месте происшествия полицейские опросили 44-летнего отца семейства - владельца дома. Мужчина рассказал, что вечером 27 декабря он погасил печь, а чтобы в доме было теплее, закрыл дымоход на задвижку. Ночью стало плохо его жене. Вызвали скорую и женщину забрали в больницу с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом".
На следующее утро на здоровье пожаловалась и 6-летняя дочь. Когда на вызов снова приехали врачи, оказалось, что не подают признаков жизни двое сыновей супругов.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК. Досудебное расследование продолжается.