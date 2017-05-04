Двом чоловікам, які напали на колишнього суддю на Київщині, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Двом чоловікам, які здійснили розбійний напад на колишнього суддю Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду, повідомлено про підозру. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
"Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру двом чоловікам, які здійснили розбійний напад на колишнього суддю", - йдеться у повідомлені.
У м. Переяслав-Хмельницький 2 чоловіків у балаклавах зайшли до приміщення юридичної консультації і почали вимагати від потерпілого віддати їм ключі від сейфу, погрожуючи при цьому предметом, схожим на револьвер.
У подальшому, один із зловмисників застосував до потерпілого електрошокер, від чого останній упав на підлогу. У цей час інший нападник шукав в офісному приміщенні цінні речі. Після того, як потерпілий вказав нападникам, де зберігаються кошти, зловмисники забрали гроші та мобільний телефон і залишили місце вчинення злочину.
Потерпілим виявився колишній суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду, який на даний час займається приватною юридичною практикою.
Зловмисників було затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи (розбій), вчиненому за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Розбійникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.
Підозрюваним загрожує ув’язнення строком до 10 років із конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН 4 травня, волинського суддю-хабарника засуджено до 5 років позбавлення волі.