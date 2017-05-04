Двум мужчинам, которые напали на бывшего судью в Киевской области, сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Двум мужчинам, совершившим разбойное нападение на бывшего судью Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда, сообщено о подозрении. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении двум мужчинам, которые совершили разбойное нападение на бывшего судью", - говорится в сообщении.
В г. Переяслав-Хмельницкий 2 мужчин в балаклавах зашли в помещение юридической консультации и потребовали от потерпевшего отдать им ключи от сейфа, угрожая предметом, похожим на пистолет.
В дальнейшем, один из злоумышленников применил к потерпевшему электрошокер, от чего последний упал на пол. В это время другой нападающий искал в офисном помещении ценные вещи. После того, как потерпевший указал нападающим, где хранятся средства, злоумышленники забрали деньги и мобильный телефон и скрылись с места совершения преступления.
Пострадавшим оказался бывшим судьей Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда, который в настоящее время занимается частной юридической практикой.
Злоумышленники были задержаны и им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица (разбой), совершенном по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.
Им грозит заключение сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН 4 мая, волынского судью-взяточника приговорили к 5 годам лишения свободы.