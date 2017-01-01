ДТП у Києві: одна особа загинула, водій у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні у Києві, на вулиці Вадима Гетьмана, водій "Славути" на високій швидкості вилетів з дороги на зупинку громадського транспорту і врізався в стовп, загинула пасажирка, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
"Смертельне ДТП в Києві на Індустріальному. Водій Славути на високій швидкості вилетів з дороги на зупинку громадського транспорту і врізався в стовп. Жінку-пасажира 1988 р.н. Викинуло з авто. Померла на місці. Водія, близько 30 років, в критичному стані, з важкими травмами госпіталізували в реанімацію 17 лікарні", - йдеться в повідомленні.
На місці працює поліція і оперативно-слідча група. Ведуться слідчі дії. Чи був водій на підпитку наразі невідомо.
Як повідомляв УНН, в Україні не зафіксувано серйозних правопорушень під час святкувань Нового року.