ДТП в Киеве: один человек погиб, водитель в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня в Киеве, на улице Вадима Гетьмана, водитель "Славуты" на высокой скорости вылетел с дороги на остановку общественного транспорта и врезался в столб, погибла пассажирка, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Смертельное ДТП в Киеве на Индустриальном. Водитель "Славуты" на высокой скорости вылетел с дороги на остановку общественного транспорта и врезался в столб. Женщину-пассажирку 1988 г.р. выбросило из авто. Умерла на месте. Водитель, около 30 лет, в критическом состоянии с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию 17 больницы", - говорится в сообщении.
На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Ведутся следственные действия. Был ли водитель в нетрезвом состоянии пока неизвестно.
Как сообщал УНН, в Украине не зафиксувано серьезных правонарушений во время празднования Нового года.