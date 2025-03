Дональд Трамп запропонував Apple взяти участь в створенні 5G в США

“Під час мого вчорашнього візиту в Остін, Техас ... я попросив Тіма Кука подивитися, чи зможе він задіяти Apple в створенні 5G в США. У них є все для цього — гроші, технології, бачення і Кук!”, — зазначив Трамп .

У середу американський президент відвідав в Остіні підприємство зі складання комп’ютерів, яке належить Apple.

5G — п’яте покоління технологій передачі даних, що передбачає набагато більшу в порівнянні з четвертим поколінням пропускну здатність.

During my visit yesterday to Austin, Texas, for the startup of the new Mac Pro, & the discussion of a new one $billion campus, also in Texas, I asked Tim Cook to see if he could get Apple involved in building 5G in the U.S. They have it all - Money, Technology, Vision & Cook!l

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019

Як передавав УНН, президент США Дональд Трамп на початку цього року пропонував главі корпорації Apple Тіму Куку перенести виробництво своєї продукції з Китаю до Сполучених Штатів. Американський лідер повідомив про це, відповідаючи на питання журналістів в Рожевому саду Білого дому.