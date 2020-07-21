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До спецоперації у Луцьку залучено близько сотні нацгвардійців, штурмові бригади та спецтехніку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Близько сотні нацгвардійців та спецтехніка залучені до операції зі звільнення заручників у Луцьку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної гвардії України.

"У Луцьку, де чоловік захопив рейсовий автобус "Берестечко — Краснилівка" з пасажирами, близько сотні військовослужбовців та спецтехніка Національної гвардії України беруть участь у спецоперації зі звільненню заручників. Це військовослужбовці патрульних підрозділів місцевої військової частини та декілька штурмових груп спецпідрозділу Нацгвардії "Омега", - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, переговірна команда веде перемовини з чоловіком, який захопив автобус із людьми в центрі Луцька, і в них "є порозуміння".

Зазначимо, "луцький терорист" Максим Кривош вже понад сім годин утримує заручників в автобусі у Луцьку. У СБУ повідомляють, що в автобусі 10 заручників, серед них є діти.

Пізніше стало відомо, що син однієї з заручниць зробив запис розмови з "луцьким терористом".

Як повідомлялося раніше, з'явилося відео, як "луцький терорист" потрапив в автобус. Також біля автобуса із заручниками у Луцьку пролунав вибух, правоохоронцями знешкоджено гранату, яку кинув зловмисник.

Нагадаємо, зранку у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введено оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 осіб. Наразі постраждалих немає. Пізніше СБУ уточнила кількість заручників.

Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.

Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.

Як повідомлялося раніше в УНН, за інформацією поліції, чоловік, який захопив заручників у Луцьку, на контакт не йде. Також очевидці подій помітили у місті важку техніку.

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