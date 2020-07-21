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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 10223 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100012 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109800 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 129989 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101844 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102534 просмотра

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К спецоперации в Луцке привлечены около сотни нацгвардейцев, штурмовые бригады и спецтехника

К спецоперации в Луцке привлечены около сотни нацгвардейцев, штурмовые бригады и спецтехника

Киев  •  УНН

 • 16189 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Около сотни нацгвардейцев и спецтехника вовлечены к операции по освобождению заложников в Луцке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

"В Луцке, где мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами, около сотни военнослужащих и спецтехника Национальной гвардии Украины принимают участие в спецоперации по освобождению заложников. Это военнослужащие патрульных подразделений местной воинской части и несколько штурмовых групп спецподразделения Нацгвардии "Омега", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, переговорная команда ведет переговоры с мужчиной, который захватил автобус с людьми в центре Луцка, и у них "есть понимание".

Отметим, "луцкий террорист" Максим Кривош уже более 7 часов удерживает заложников в автобусе в Луцке. В СБУ сообщают, что в автобусе 10 заложников, среди них есть дети.

Позже стало известно, что сын одной из заложниц сделал запись разговора с "луцким террористом".

Как сообщалось ранее, появилось видео, как "луцкий террорист" попал в автобус. Также возле автобуса с заложниками в Луцке прогремел взрыв, правоохранителями уничтожено гранату, которую бросил злоумышленник.

Напомним, утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 человек. Сейчас пострадавших нет. Позже СБУ уточнила количество заложников.

Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.

Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.

Как сообщалось ранее в УНН, по информации полиции, мужчина, захвативший заложников в Луцке, на контакт не идет. Также очевидцы событий заметили в городе тяжелую технику.

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