К спецоперации в Луцке привлечены около сотни нацгвардейцев, штурмовые бригады и спецтехника
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Около сотни нацгвардейцев и спецтехника вовлечены к операции по освобождению заложников в Луцке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.
"В Луцке, где мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами, около сотни военнослужащих и спецтехника Национальной гвардии Украины принимают участие в спецоперации по освобождению заложников. Это военнослужащие патрульных подразделений местной воинской части и несколько штурмовых групп спецподразделения Нацгвардии "Омега", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, переговорная команда ведет переговоры с мужчиной, который захватил автобус с людьми в центре Луцка, и у них "есть понимание".
Отметим, "луцкий террорист" Максим Кривош уже более 7 часов удерживает заложников в автобусе в Луцке. В СБУ сообщают, что в автобусе 10 заложников, среди них есть дети.
Позже стало известно, что сын одной из заложниц сделал запись разговора с "луцким террористом".
Как сообщалось ранее, появилось видео, как "луцкий террорист" попал в автобус. Также возле автобуса с заложниками в Луцке прогремел взрыв, правоохранителями уничтожено гранату, которую бросил злоумышленник.
Напомним, утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 человек. Сейчас пострадавших нет. Позже СБУ уточнила количество заложников.
Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.
Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.
Как сообщалось ранее в УНН, по информации полиции, мужчина, захвативший заложников в Луцке, на контакт не идет. Также очевидцы событий заметили в городе тяжелую технику.