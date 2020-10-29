До послаблення карантину не готова жодна з областей в Україні: в "антилідерах" - Буковина
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Станом на 29 жовтня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найвищий показник захворюваності: у Чернівецькій області - 433,7 випадків на 100 тис. населення (+), у Хмельницькій - 401,5 (+) та у Житомирській - 364,6 (+) областях.
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 93,5 (+), у Вінницькій - 127,2 (+) та у Херсонській - 138,8 (+) областях.
Нагадаємо, в Україні на 8:35 29 жовтня зафіксовано вже 370 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 7 тисяч.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.