К ослаблению карантина не готова ни одна из областей в Украине: в "антилидерах" - Буковина

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. По состоянию на 29 октября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Черновицкой области - 433,7 случаев на 100 тыс. населения (+), в Хмельницкой - 401,5 (+) и в Житомирской - 364,6 (+) областях.

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 93,5 (+), в Винницкой - 127,2 (+) и в Херсонской - 138,8 (+) областях.

Напомним, в Украине на 8:35 29 октября зафиксировано уже 370 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 7 тысяч.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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