"Дивіться нас щоп’ятниці": Зеленський анонсував нові санкції РНБО

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На запитання, чи побачимо ми санкції проти Коломойського та Фірташа, Президент відповів: "Ви побачите ще багато чого. Дивіться нас щоп’ятниці".

Також Зеленський заявив, що виконує свої конституційні обов'язки.

"І не з якоюсь групою людей – до Ради національної безпеки і оборони входять керівники правоохоронних органів, Прем'єр-міністр та члени уряду, голова Верховної Ради. Це не диктатура і не монархія. Там усі представлені", - сказав Зеленський.

Що було раніше

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

У Держдепі при цьому заявили, що у Блінкена є “достовірна інформація” про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.

Що стосується Фірташа, то австрійська влада затримала його в 2014 році. В обвинувальному висновку прокурорів у США містилося звинувачення Фірташа в нібито змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах. Фірташ заперечує правопорушення. США хотіли його екстрадувати.

Раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Як повідомляв раніше УНН, Рада національної безпеки і оборони України готує пакет санкцій стосовно 5 чинних народних депутатів України.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 14 травня Зеленський повідомив, що Україна запровадила санкції проти понад 500 “злодіїв у законі” та 111 іноземців - “кримінальних авторитетів”.

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Доповнення

Сьогодні у Києві відбувається пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цього разу обрано територію ДП “Антонов”.

Пресконференція розпочалася о 12:00 і триватиме до 2,5 години - принаймні, так пообіцяв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.

Він же і озвучив головні теми заходу.

Так, очікується, що Глава держави підіб’є підсумки двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.

Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.