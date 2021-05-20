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"Дивіться нас щоп’ятниці": Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Київ • УНН

 • 14140 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції РНБО, подібні до введених, зокрема щодо нардепа Віктора Медведчука та нардепа Тараса Козака, будуть продовжуватися. Про це він сказав під час підсумкової пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Дивіться нас щоп’ятниці": Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Цитата:

На запитання, чи побачимо ми санкції проти Коломойського та Фірташа, Президент відповів: "Ви побачите ще багато чого. Дивіться нас щоп’ятниці".

Також Зеленський заявив, що виконує свої конституційні обов'язки.

"І не з якоюсь групою людей – до Ради національної безпеки і оборони входять керівники правоохоронних органів, Прем'єр-міністр та члени уряду, голова Верховної Ради. Це не диктатура і не монархія. Там усі представлені", - сказав Зеленський.

Що було раніше

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

У Держдепі при цьому заявили, що у Блінкена є “достовірна інформація” про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.

Що стосується Фірташа, то австрійська влада затримала його в 2014 році. В обвинувальному висновку прокурорів у США містилося звинувачення Фірташа в нібито змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах. Фірташ заперечує правопорушення. США хотіли його екстрадувати.

Раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Як повідомляв раніше УНН, Рада національної безпеки і оборони України готує пакет санкцій стосовно 5 чинних народних депутатів України.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 14 травня Зеленський повідомив, що Україна запровадила санкції проти понад 500 “злодіїв у законі” та 111 іноземців - “кримінальних авторитетів”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місце збору ДП “Антонов”: підсумкова пресконференція Президента Зеленського. Текстова трансляція

Доповнення

Сьогодні у Києві відбувається пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цього разу обрано територію ДП “Антонов”.

Пресконференція розпочалася о 12:00 і триватиме до 2,5 години - принаймні, так пообіцяв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.

Він же і озвучив головні теми заходу.

Так, очікується, що Глава держави підіб’є підсумки двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.

Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.

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