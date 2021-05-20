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"Смотрите нас каждую пятницу": Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

Киев • УНН

 • 14140 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции СНБО, подобные введенным, в частности относительно нардепа Виктора Медведчука и нардепа Тараса Козака, будут продолжаться. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Смотрите нас каждую пятницу": Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

Цитата:

На вопрос, увидим ли мы санкции против Коломойского и Фирташа, Президент ответил: "Вы увидите еще много чего. Смотрите нас каждую пятницу".

Также Зеленский заявил, что выполняет свои конституционные обязанности.

"И не с какой-то группой людей - в Совет национальной безопасности и обороны входят руководители правоохранительных органов, Премьер-министр и члены правительства, председатель Верховной Рады. Это не диктатура и не монархия. Там все представлены", - сказал Зеленский.

Что было ранее

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

В Госдепе при этом заявили, что у Блинкена есть "достоверная информация" о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.

Что касается Фирташа, то австрийские власти задержали его в 2014 году. В обвинительном заключении прокуроров в США содержалось обвинение Фирташа в якобы заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях. Фирташ отрицает правонарушения. США хотели его экстрадировать.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

Как сообщал ранее УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины.

Напомним, на заседании СНБО 14 мая Зеленский сообщил, что Украина ввела санкции против более 500 "воров в законе" и 111 иностранцев - "криминальных авторитетов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Место сбора ГП "Антонов": итоговая пресс-конференция Президента Зеленского. Текстовая трансляция

Дополнение

Сегодня в Киеве проходит пресс-конференция по итогам двух лет деятельности на посту Президента Украины Владимира Зеленского. Местом проведения мероприятия в этот раз избрано территорию ГП "Антонов".

Пресс-конференция началась в 12:00 и продлится до 2,5 часа - по крайней мере, так пообещал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, которого называют ответственным за коммуникационную стратегию в ОП.

Он же и озвучил главные темы мероприятия.

Так, ожидается, что Глава государства подведет итоги двух лет работы; проанализирует результаты реформ; определит дальнейшие направления развития Украины.

Напомним, что предыдущие меры модерировала Юлия Мендель, недавно оставившая должность пресс-секретаря.

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