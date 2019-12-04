Діти, які ходили до дитсадка, мають на 20% кращі досягнення з математики - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Підлітки, які відвідували дитячий садочок, мають на 20% кращі показники з математики, порівняно з тими, хто не відвідував його. Про це сказала міністр освіти і науки України Ганна Новосад під час конференції у середу, передає УНН.
"В OECD сказали, що ті п’ятнадцятирічні, хто відвідував садочок – мали, якщо не помиляюсь, на 20% кращі показники з математики, ніж ті, хто не відвідував. Тобто, дошкілля і ранній розвиток тут також є надзвичайно критичними", - сказала Новосад.
Нагадаємо, у великих містах України є проблема з приміщеннями для дитячих садочків, а в малонаселених районах – з вихователями.
Також нагадаємо, напередодні оприлюднили результати оцінювання якості освіти PISA-2018. Мінімального рівня грамотності не мають понад чверть учнів середніх класів.