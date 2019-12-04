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Діти, які ходили до дитсадка, мають на 20% кращі досягнення з математики - міністр

Діти, які ходили до дитсадка, мають на 20% кращі досягнення з математики - міністр

Київ • УНН

 • 10867 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Підлітки, які відвідували дитячий садочок, мають на 20% кращі показники з математики, порівняно з тими, хто не відвідував його. Про це сказала міністр освіти і науки України Ганна Новосад під час конференції у середу, передає УНН.

"В OECD сказали, що ті п’ятнадцятирічні, хто відвідував садочок – мали, якщо не помиляюсь, на 20% кращі показники з математики, ніж ті, хто не відвідував. Тобто, дошкілля і ранній розвиток тут також є надзвичайно критичними", - сказала Новосад.

Нагадаємо, у великих містах України є проблема з приміщеннями для дитячих садочків, а в малонаселених районах – з вихователями.

Також нагадаємо, напередодні оприлюднили результати оцінювання якості освіти PISA-2018. Мінімального рівня грамотності не мають понад чверть учнів середніх класів.

Українські Національні Новини

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