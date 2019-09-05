Депутата, якого Богдан назвав “чортом”, підозрюють у наданні підробного диплома
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сьогодні, 5 вересня, прокуратура оголосила підозру депутатові Київради. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.
“Прокуратура Київської області у кримінальному провадженні, досудове розслідування якого здійснює ГУНП в Київській області, 5 вересня повідомлено про підозру, у спосіб визначений КПК України, одному з депутатів Київської міської ради у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України”, — повідомила прессекретар прокуратури Мар’яна Гайовська.
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Досудовим розслідуванням установлено, що депутат Київської міської ради 8 скликання при працевлаштуванні до державних органів влади використав завідомо підроблені документи про здобуття ним вищої освіти.
Досудове розслідування продовжується.
УНН стало відомо, що мова йде про Сергія Мейзеля, якому ЗМІ приписували вимагання грошей від підприємців нібито під прикриттям імені голови Офісу Президента Андрія Богдана. Тоді у повідомленні в соцмережі Богдан назвав його “чортом” і заявив, що не знає його. Сам Мейзель також спростував розповсюджувану через ЗМІ інформацію.