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Данілов назвав ключову умову створення потужного ОПК

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Основною умовою створення потужного оборонно-промислового комплексу є розвиток людського потенціалу. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час круглого столу у середу, передає УНН.

"Данілов підкреслив, що однією з ключових умов формування потужного ОПК є, насамперед, розвиток людського потенціалу галузі", - сказано у повідомленні.

Апаратом РНБО було проведено аналіз стану системи вищої освіти та підготовки фахівців у сфері національної безпеки і оборони, який незабаром буде переданий на розгляд Президенту України Володимиру Зеленському

"Без людей, без мізків українців ми не здобудемо перемогу", – зазначив Данілов.

Так, на думку Секретаря РНБО України, сьогодні у світі на передній план виходять кібернетична, біологічна та інформаційна війни, і "весь світ сьогодні воює інтелектом", що вимагає від України прийняття рішень, адекватних сучасним загрозам.

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи створення нового міністерства, заявив, що реформуванню оборонно-промислового комплексу бути.

Українські Національні Новини

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