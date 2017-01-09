Д.Трамп планує розширити військово-морський флот США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв побудувати військово-морський флот для запобігання нових загроз з боку Росії і Китаю. Про це пише Associated press, передає УНН.
У ВМФ США підрахували, що необхідно збільшити кількість кораблів до 355, що є більшою цифрою ніж та, яку Д.Трамп називав під час виборчої кампанії.
Військові пропонують, серед іншого, придбати ще один авіаносець, 16 великих надводних кораблів і підводних човнів і ще 18 атомних ударних субмарин.
Як пише видання, суднобудівників зацікавила така ідея, але невідомо звідки надійде фінансування. Військово-морський аналітик дослідницької служби Конгресу США передбачає, що для забезпечення цієї мети ВМС потрібно додатково від 5 млрд до 5,5 млрд дол. в рік понад існуючого бюджету.