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Чому у мене відчуття, що Меркурій завжди ретроградний: американець влаштовує кумедні поодинокі пікети

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Американець на ім'я Сет з Нью-Йорка, виходить на Манхеттен кожні кілька днів з табличкою, на якій написане чергове звернення або ж обурення. Фотозвіт про акції він веде на своїй сторінці в Instagram "Чувак з табличкою", УНН зробив добірку найкумедніших з них.

Так, хлопець в темних окулярах постійно протестує проти абсурдних і кумедних речей, які ми так часто обговорюємо в повсякденному житті, наприклад, дорогі салати, напівпорожні пачки чіпсів, гіпердопитливих родичів і стеження соцмереж за нами.

"Досить показувати мені рекламу речей, про які я щойно говорив".

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@zuck

Допис, поширений Seth (@dudewithsign)

"Так, бабусю, я все ще самотній".

«Досить викладати весь концерт в сторіз»

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A post shared by Seth (@dudewithsign) on

"Чому у мене відчуття, що Меркурій завжди ретроградний?"

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Просити 15 доларів за тарілку салату - незаконно

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@sweetgreen

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"Побачимося у наступному році» - несмішний жарт"

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Однак, він також закликає людей до важливих речей, наприклад, «давайте допомагати боротися з пожежами в Австралії».

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Please go and donate by swiping up in my stories.

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ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Молодий житель Австралії врятував десятки коал на тлі бурхливих пожеж

Раніше УНН повідомляв, як виглядають після пожеж різні куточки Австралії.

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