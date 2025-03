Чому у мене відчуття, що Меркурій завжди ретроградний: американець влаштовує кумедні поодинокі пікети

Так, хлопець в темних окулярах постійно протестує проти абсурдних і кумедних речей, які ми так часто обговорюємо в повсякденному житті, наприклад, дорогі салати, напівпорожні пачки чіпсів, гіпердопитливих родичів і стеження соцмереж за нами.

"Досить показувати мені рекламу речей, про які я щойно говорив".

"Так, бабусю, я все ще самотній".

«Досить викладати весь концерт в сторіз»

A post shared by Seth (@dudewithsign) on Dec 4, 2019 at 2:11pm PST

View this post on Instagram

"Чому у мене відчуття, що Меркурій завжди ретроградний?"

A post shared by Seth (@dudewithsign) on Nov 12, 2019 at 1:54pm PST

View this post on Instagram

Просити 15 доларів за тарілку салату - незаконно

A post shared by Seth (@dudewithsign) on Oct 29, 2019 at 1:04pm PDT

View this post on Instagram

"Побачимося у наступному році» - несмішний жарт"

A post shared by Seth (@dudewithsign) on Dec 17, 2019 at 11:59am PST

View this post on Instagram

Однак, він також закликає людей до важливих речей, наприклад, «давайте допомагати боротися з пожежами в Австралії».

View this post on Instagram

Please go and donate by swiping up in my stories.