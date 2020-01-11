Чому у мене відчуття, що Меркурій завжди ретроградний: американець влаштовує кумедні поодинокі пікети

КИЇВ. 12 січня. УНН. Американець на ім'я Сет з Нью-Йорка, виходить на Манхеттен кожні кілька днів з табличкою, на якій написане чергове звернення або ж обурення. Фотозвіт про акції він веде на своїй сторінці в Instagram "Чувак з табличкою", УНН зробив добірку найкумедніших з них.