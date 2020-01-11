Чому у мене відчуття, що Меркурій завжди ретроградний: американець влаштовує кумедні поодинокі пікети
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Американець на ім'я Сет з Нью-Йорка, виходить на Манхеттен кожні кілька днів з табличкою, на якій написане чергове звернення або ж обурення. Фотозвіт про акції він веде на своїй сторінці в Instagram "Чувак з табличкою", УНН зробив добірку найкумедніших з них.
Так, хлопець в темних окулярах постійно протестує проти абсурдних і кумедних речей, які ми так часто обговорюємо в повсякденному житті, наприклад, дорогі салати, напівпорожні пачки чіпсів, гіпердопитливих родичів і стеження соцмереж за нами.
"Досить показувати мені рекламу речей, про які я щойно говорив".
"Так, бабусю, я все ще самотній".
«Досить викладати весь концерт в сторіз»
"Чому у мене відчуття, що Меркурій завжди ретроградний?"
Просити 15 доларів за тарілку салату - незаконно
"Побачимося у наступному році» - несмішний жарт"
Однак, він також закликає людей до важливих речей, наприклад, «давайте допомагати боротися з пожежами в Австралії».
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Раніше УНН повідомляв, як виглядають після пожеж різні куточки Австралії.