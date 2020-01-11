Почему у меня ощущение, что Меркурий всегда ретроградный: американец устраивает забавные одиночные пикеты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Американец по имени Сет из Нью-Йорка, выходит на Манхэттен каждые несколько дней с табличкой, на которой написано очередное обращение или возмущение. Фотоотчет об акциях он ведет на своей странице в Instagram "Чувак с табличкой". УНН сделал подборку самых забавных из них.
Так, парень в темных очках постоянно протестует против абсурдных и смешных вещей, которые мы так часто обсуждаем в повседневной жизни, например, дорогие салаты, полупустые пачки чипсов, гипердопитливих родственников и слежения соцсетей за нами.
"Достаточно показывать мне рекламу вещей, о которых я только что говорил".
" "Да, бабушка, я все еще одинок".
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"Почему у меня ощущение, что Меркурий всегда ретроградный?"
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"«Увидимся в следующем году»» - несмешная шутка"
Однако, он также призывает людей к важным вещам, например, «давайте помогать бороться с пожарами в Австралии»».
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Ранее сообщал УНН, как выглядят после пожаров разные уголки Австралии.