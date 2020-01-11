Почему у меня ощущение, что Меркурий всегда ретроградный: американец устраивает забавные одиночные пикеты

КИЕВ. 11 января. УНН. Американец по имени Сет из Нью-Йорка, выходит на Манхэттен каждые несколько дней с табличкой, на которой написано очередное обращение или возмущение. Фотоотчет об акциях он ведет на своей странице в Instagram "Чувак с табличкой". УНН сделал подборку самых забавных из них.