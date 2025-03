Почему у меня ощущение, что Меркурий всегда ретроградный: американец устраивает забавные одиночные пикеты

Так, парень в темных очках постоянно протестует против абсурдных и смешных вещей, которые мы так часто обсуждаем в повседневной жизни, например, дорогие салаты, полупустые пачки чипсов, гипердопитливих родственников и слежения соцсетей за нами.

"Достаточно показывать мне рекламу вещей, о которых я только что говорил".

" "Да, бабушка, я все еще одинок".

«Хватит выкладывать весь концерт в сториз»

"Почему у меня ощущение, что Меркурий всегда ретроградный?"

Просить 15 долларов за тарелку салата - незаконно

"«Увидимся в следующем году»» - несмешная шутка"

Однако, он также призывает людей к важным вещам, например, «давайте помогать бороться с пожарами в Австралии»».

Please go and donate by swiping up in my stories.