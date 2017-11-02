Кількість жертв стрілянини біля універмагу в США зросла до трьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок стрілянини біля універмагу мережі Walmart в американському місті Торнтон, штат Колорадо, збільшилася до трьох осіб. Про це повідомила міська поліція у Twitter, передає УНН.
“На даний момент ніхто не затриманий. На жаль, жінка, транспортована (в лікарню) з пораненнями, померла. Підтверджуємо трьох загиблих”, — йдеться в повідомленні поліції.
UPDATE: There is currently NO one in custody. Unfortunately the female transported with injury has also passed away. (3) confirmed dead. pic.twitter.com/HOpyrw8BUn— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 листопада 2017 р.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось про 2 загиблих.
Як повідомляв УНН, у американському штаті Колорадо сталася стрілянина біля універмагу.