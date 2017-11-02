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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 37459 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 105305 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 97393 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102524 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102221 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 83168 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Число жертв стрельбы возле универмага в США возросло до трех человек

Число жертв стрельбы возле универмага в США возросло до трех человек

Киев  •  УНН

 • 9180 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Число погибших в результате стрельбы возле универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, увеличилось до трех человек. Об этом сообщила городская полиция в Twitter, передает УНН.

“На данный момент никто не задержан. К сожалению, женщина, которую транспортировали (в больницу) с ранениями, умерла. Подтверждаем трех погибших”, — говорится в сообщении полиции.

UPDATE: There is currently NO one in custody. Unfortunately the female transported with injury has also passed away. (3) confirmed dead. pic.twitter.com/HOpyrw8BUn

— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 ноября 2017

Напомним, что ранее сообщалось о 2 погибших .

Как сообщал УНН, в американском штате Колорадо произошла стрельба возле универмага.

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