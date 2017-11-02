Число жертв стрельбы возле универмага в США возросло до трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Число погибших в результате стрельбы возле универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, увеличилось до трех человек. Об этом сообщила городская полиция в Twitter, передает УНН.
“На данный момент никто не задержан. К сожалению, женщина, которую транспортировали (в больницу) с ранениями, умерла. Подтверждаем трех погибших”, — говорится в сообщении полиции.
UPDATE: There is currently NO one in custody. Unfortunately the female transported with injury has also passed away. (3) confirmed dead. pic.twitter.com/HOpyrw8BUn— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 ноября 2017
Напомним, что ранее сообщалось о 2 погибших .
Как сообщал УНН, в американском штате Колорадо произошла стрельба возле универмага.