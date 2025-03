Число жертв стрельбы возле универмага в США возросло до трех человек

“На данный момент никто не задержан. К сожалению, женщина, которую транспортировали (в больницу) с ранениями, умерла. Подтверждаем трех погибших”, — говорится в сообщении полиции.

UPDATE: There is currently NO one in custody. Unfortunately the female transported with injury has also passed away. (3) confirmed dead. pic.twitter.com/HOpyrw8BUn

— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 ноября 2017

Напомним, что ранее сообщалось о 2 погибших .

Как сообщал УНН, в американском штате Колорадо произошла стрельба возле универмага.