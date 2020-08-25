Чиновники бояться покривати в суді держрейдерство акцій "Мотор Січ" - експерти

Як відомо, суддя Шевченківського райсуду Києва Лідія Щебуняева відмовляється залучати до розгляду справи про зняття арешту представників Офісу Президента, КМУ, АМКУ, Укроборонпрому, СБУ та РНБО, щоб вони пояснили суді, які саме "державні інтереси" покликані захистити три арешту, накладені на акції ПАТ "Мотор Січ" після їх продажу бізнесменам, представленим в Україні компанією Skyrizon.

"Ніхто не хоче взяти на себе відповідальність за відверту кримінал під прикриттям держави. Адже арешт акцій приватної компанії під надуманими приводами - це чистої води рейдерське захоплення, здійснений державними інститутами! І хтось за нього повинен відповісти. Але коли справа дійшла до того, що комусь потрібно брати на себе відповідальність за цей державний рейд - покривати його перед судом - відразу бажаючих робити заяви про міфічні державні інтереси стало менше. Їх просто немає! " - прокоментував те, що відбувається в суді політолог Володимир Цибулько.

На думку експертів, судова гілка влади, в свою чергу, також робить все можливе, щоб представникам причетних до арешту акцій держорганам не довелося пояснювати в судовому процесі реальні мотиви своїх дій.

"Якісь міфічні" державні інтереси "- це лише відмовка для подальшого протизаконного блокування акцій" Мотор Січ ". Небажання представників Офісу президента, уряду, Ради безпеки і оборони, СБУ та Укроборонпрому з'являтися до суду - це ще одне яскраве свідчення того, що ніякого міфічного "державного інтересу" в цій угоді приватної компанії з приватними інвесторами немає. Але одна справа - робити заяви в ЗМІ, за які абсолютно немає ніякої відповідальності, а інша справа - сказати те ж в суді під протокол ", - прокоментував Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій, спроби державних діячів уникнути участі в публічному судовому процесі.

Як повідомлялося, сьогодні було перенесено засідання Шевченківського районного суду столиці, який відмовив у відводі слідчого судді у справі про арешт акцій "Мотор Січ". Адвокати одного з акціонерів ПАТ "Мотор Січ" назвали позицію слідчого судді Лідії Щебуняевой упередженої, а подальше її участь в судовому процесі про зняття арешту з акцій ПАТ "Мотор Січ" ставить під сумнів законність подальшого розгляду цієї справи.

"Ми розуміємо, що подальший розгляд і законність цієї справи - під великим питанням, а подальший розгляд нашого клопотання швидше за все не буде неупередженим і всебічним, але ми змушені далі продовжувати слухати саме в цьому складі суддів, тобто за участю слідчого судді Щебуняевой", - прокоментував журналістам сьогоднішні події в суді адвокат Олександр Максименко, який представляє інтереси акціонера ПАТ "Мотор Cіч".

Дата наступного судового засідання по розгляду клопотання акціонерів про зняття арештів з акцій ПАТ "Мотор Січ" в Шевченківському столичному суді поки не призначена.

18 серпня о Київському апеляційному суді також почався розгляд справи за клопотанням про зняття арештів з акцій ПАТ "Мотор Січ". На 27 серпня заплановані наступне засідання, яке всі бажаючі можуть подивитися завдяки онлайн-трансляції.

Як відомо, група китайських інвесторів ще в 2016 придбала корпоративні права підприємства. Напередодні Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про свою діяльність повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що її "дочка" Beijing Skyrizon і українська група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського разом з її афілійованими компаніями подали 4 серпня нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ ) про покупку акцій "Мотор Січ".

Рада директорів компанії Skyrizon, що володіє великим пакетом акцій ПАТ "Мотор Січ", сподівається, що здоровий глузд навколо підприємства переможе, і обмеження на здійснення діяльності в Україні будуть зняті.

У свою чергу, власник і президент DCH Олександр Ярославський закликав припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю. В іншому випадку інвестори підуть в міжнародний арбітраж, що завадить української інвестиційної привабливості і стане причиною охолодження відносин з найбільшим торговим партнером.